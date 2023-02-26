Mohammad Ali Kazemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ali Kazemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ali Kazemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ali Kazemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ali Kazemi 22 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدعلی کاظمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ali Kazemi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Mohammad Ali Kazemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ali Kazemi'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ali Kazemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ali Kazemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Ali Kazemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ali Kazemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2016 yılında Naft Novin U21

1 Temmuz 2018 yılında Parag Teheran

10 Temmuz 2019 yılında Zob Ahan

2 Kasım 2021 yılında Shahr Khodrou

17 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Mohammad Ali Kazemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ali Kazemi şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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