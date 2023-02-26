Mohammad Alinejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Alinejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Alinejad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Alinejad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Alinejad 3 Temmuz 1993 tarihinde Gorgan, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد علی نژاد حسين آباد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Alinejad Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Alinejad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Alinejad'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Alinejad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Alinejad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Alinejad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Alinejad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Malavan U21

1 Temmuz 2014 yılında Etka Gorgan

1 Ocak 2015 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2015 yılında Saipa FC

9 Temmuz 2016 yılında FC Nassaji M.

1 Ocak 2017 yılında Haf Semnan

1 Temmuz 2017 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Aluminium Arak

22 Şubat 2021 yılında Mes Kerman

11 Ekim 2021 yılında Aluminium Arak

7 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Mohammad Alinejad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Alinejad şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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