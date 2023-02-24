Mohammad Alizadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Alizadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Alizadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Alizadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Alizadeh 2 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد علیزاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Alizadeh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 15 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Alizadeh'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Alizadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Alizadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Alizadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Alizadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2021 yılında FK Alfa Modriča

Mohammad Alizadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Alizadeh şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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