Mohammad Amin Darvishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Amin Darvishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Amin Darvishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Amin Darvishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Amin Darvishi 20 Mayıs 1993 tarihinde Minab, Hormozgan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدامین درویشی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Amin Darvishi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Amin Darvishi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Amin Darvishi'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Amin Darvishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Amin Darvishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Amin Darvishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Amin Darvishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Badr Hormozgan

15 Temmuz 2014 yılında Gostaresh FC

6 Eylül 2017 yılında Sanat Naft

3 Eylül 2018 yılında Gol Gohar

19 Temmuz 2019 yılında Golreyhan FC

13 Eylül 2020 yılında Paykan FC

6 Şubat 2022 yılında Zob Ahan

26 Ocak 2023 yılında Mes Rafsanjan

Mohammad Amin Darvishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Amin Darvishi şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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