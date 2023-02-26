Mohammad Amin Hazbavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Amin Hazbavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Amin Hazbavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Amin Hazbavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Amin Hazbavi 6 Mayıs 2003 tarihinde Ramhormoz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد امین حزباوی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Amin Hazbavi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iran Sport yapmaktadır. Mohammad Amin Hazbavi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Amin Hazbavi'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Amin Hazbavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Amin Hazbavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Amin Hazbavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Amin Hazbavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Foolad FC U19

1 Ekim 2020 yılında Foolad Novin

1 Eylül 2021 yılında Foolad

Mohammad Amin Hazbavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Amin Hazbavi şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Amin Hazbavi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İran U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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