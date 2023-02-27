Mohammad Amin Kazemian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Amin Kazemian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Amin Kazemian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Amin Kazemian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Amin Kazemian 22 Temmuz 1996 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدامین کاظمیان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Amin Kazemian Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Amin Kazemian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Amin Kazemian'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Amin Kazemian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Amin Kazemian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Amin Kazemian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Amin Kazemian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2019 yılında Mes Novin

4 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

Mohammad Amin Kazemian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Amin Kazemian şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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