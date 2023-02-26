Mohammad Awwad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Awwad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Awwad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Awwad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Awwad 9 Haziran 1997 tarihinde Tamra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מוחמד עואד şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Awwad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Mohammad Awwad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Awwad'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Awwad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/awwadmuhammad/

Mohammad Awwad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Awwad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Awwad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Awwad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Maccabi Haifa

8 Eylül 2020 yılında Lech Poznan

11 Şubat 2021 yılında Maccabi Haifa

9 Eylül 2021 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Haifa

29 Eylül 2022 yılında Bnei Sakhnin

Mohammad Awwad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Awwad şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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