Mohammad Bdarney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Bdarney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Bdarney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Bdarney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Bdarney 15 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מוחמד בדארנה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Bdarney Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Mohammad Bdarney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Bdarney'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Bdarney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Bdarney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Bdarney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Bdarney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bnei Sakhnin

21 Ocak 2016 yılında Hapoel Afula

30 Haziran 2016 yılında Bnei Sakhnin

1 Şubat 2017 yılında H Rishon leZion

30 Haziran 2017 yılında Bnei Sakhnin

15 Ağustos 2018 yılında Hapoel Ikhsal

4 Temmuz 2019 yılında FC Winterthur

13 Eylül 2020 yılında Hapoel Raanana

6 Ekim 2022 yılında H. Umm al-Fahm

30 Ocak 2023 yılında Bnei Sakhnin

Mohammad Bdarney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Bdarney şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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