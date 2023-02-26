Mohammad Bolboli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Bolboli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Bolboli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Bolboli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Bolboli 11 Ocak 1998 tarihinde Fereydunkenar, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد بلبلی رمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Bolboli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Bolboli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Bolboli'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Bolboli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Bolboli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Bolboli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Bolboli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Damash Teh

11 Temmuz 2016 yılında Tehran Mobaddel

1 Temmuz 2017 yılında Damash Teh

1 Temmuz 2018 yılında Saipa FC U21

28 Ocak 2019 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal FC

19 Ekim 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

3 Şubat 2022 yılında Tractor

20 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Mohammad Bolboli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Bolboli şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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