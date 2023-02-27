Mohammad Chaharmahali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Chaharmahali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Chaharmahali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Chaharmahali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Chaharmahali 13 Haziran 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد چهارمحالی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Chaharmahali Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Mohammad Chaharmahali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammad Chaharmahali'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Chaharmahali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Chaharmahali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Chaharmahali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Chaharmahali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal Res.

1 Temmuz 2017 yılında Sardar Bukan

2 Ocak 2019 yılında Khosheh Talaei

7 Eylül 2020 yılında Havadar SC

Mohammad Chaharmahali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Chaharmahali şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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