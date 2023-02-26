Mohammad Daneshgar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Daneshgar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Daneshgar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Daneshgar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Daneshgar 20 Ocak 1994 tarihinde Borazjan, Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد دانشگر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Daneshgar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Mohammad Daneshgar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Daneshgar'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Daneshgar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Daneshgar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Daneshgar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Daneshgar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Fajr Sepasi U19

1 Temmuz 2012 yılında Fajr Sepasi

1 Temmuz 2015 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Mohammad Daneshgar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Daneshgar şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

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