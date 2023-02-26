Mohammad Erfan Masoumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Erfan Masoumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Erfan Masoumi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammad Erfan Masoumi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammad Erfan Masoumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Erfan Masoumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Erfan Masoumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Erfan Masoumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Erfan Masoumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Erfan Masoumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Erfan Masoumi 26 Mart 1996 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد عرفان معصومی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Erfan Masoumi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Erfan Masoumi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Erfan Masoumi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Erfan Masoumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Erfan Masoumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammad Erfan Masoumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Erfan Masoumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2016 yılında Pars Jam

13 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

6 Eylül 2020 yılında Shahr Khodrou

1 Eylül 2021 yılında Fajr Sepasi

23 Ocak 2023 yılında Zob Ahan

Mohammad Erfan Masoumi kimdir

Mohammad Erfan Masoumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Erfan Masoumi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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Mohammad Erfan Masoumi nereli

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