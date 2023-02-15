Mohammad Fazal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Fazal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Fazal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Fazal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Fazal 29 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Danimarka,Pakistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Fazal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic SG yapmaktadır. Mohammad Fazal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

United IK Nordic futbol takımında oynamaktadır. United IK Nordic takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Fazal'nin United IK Nordic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Fazal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohammad Fazal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Fazal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Fazal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Roskilde U19

1 Ocak 2019 yılında Lyngby BK Altya

1 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK U19

25 Ocak 2021 yılında J-Södra IF

3 Şubat 2023 yılında Utd. IK Nordic

Mohammad Fazal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Fazal şuan United IK Nordic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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