Mohammad Ghaderi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ghaderi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ghaderi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ghaderi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ghaderi 27 Şubat 2000 tarihinde Bandar Abbas, Hormozgan şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد قادری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ghaderi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Ghaderi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ghaderi'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ghaderi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ghaderi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Ghaderi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ghaderi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bandar Abbas

1 Temmuz 2018 yılında Machine Sazi

21 Ekim 2020 yılında Tractor

23 Temmuz 2022 yılında Malavan

Mohammad Ghaderi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ghaderi şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Ghaderi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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