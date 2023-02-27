Mohammad Ghanbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ghanbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ghanbari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ghanbari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ghanbari 2 Haziran 1995 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد قنبری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ghanbari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Ghanbari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ghanbari'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ghanbari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ghanbari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Ghanbari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ghanbari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sh Tabriz

19 Temmuz 2018 yılında Padideh

6 Ocak 2019 yılında Oxin Alborz

6 Ağustos 2019 yılında Elmoadab FC

28 Aralık 2019 yılında Fajr Sepasi

25 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

Mohammad Ghanbari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ghanbari şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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