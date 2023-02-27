Mohammad Ghaseminejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ghaseminejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ghaseminejad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ghaseminejad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ghaseminejad 5 Mart 1989 tarihinde Babol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد قاسمی نژاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ghaseminejad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Ghaseminejad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ghaseminejad'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ghaseminejad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ghaseminejad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Ghaseminejad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ghaseminejad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gahar Zagros

1 Temmuz 2012 yılında Sarcheshmeh

1 Temmuz 2013 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2014 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2017 yılında Khooneh

21 Temmuz 2018 yılında Padideh

1 Temmuz 2019 yılında Foolad

10 Şubat 2022 yılında Paykan FC

10 Ağustos 2022 yılında Mes Kerman

Mohammad Ghaseminejad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ghaseminejad şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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