Mohammad Ghoreishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ghoreishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Ghoreishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Ghoreishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Ghoreishi 13 Şubat 1995 tarihinde Babol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد قریشی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Ghoreishi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Ghoreishi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammad Ghoreishi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Ghoreishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Ghoreishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Ghoreishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Ghoreishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Khooneh

16 Ağustos 2018 yılında Sanat Naft

11 Eylül 2020 yılında Zob Ahan

Mohammad Ghoreishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Ghoreishi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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