Mohammad Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Hassan 1 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Irak,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Hassan Ahmad Mohamad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Hassan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Hassan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Hassan'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2019 yılında FCK Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında FC Kopenh. U19

1 Eylül 2020 yılında Vallensbaek

11 Mart 2021 yılında Naestved BK

Mohammad Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Hassan şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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