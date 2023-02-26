Mohammad Hossein Fallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hossein Fallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Hossein Fallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Hossein Fallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Hossein Fallah 7 Mart 2000 tarihinde Amol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدحسین فلاح şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Hossein Fallah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Mohammad Hossein Fallah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Hossein Fallah'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Hossein Fallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Hossein Fallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammad Hossein Fallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Hossein Fallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2017 yılında Paykan FC U19

1 Temmuz 2018 yılında Niroye Zam U21

14 Kasım 2020 yılında Esteghlal U21

9 Eylül 2021 yılında Paykan FC

Mohammad Hossein Fallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Hossein Fallah şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.