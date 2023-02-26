Mohammad Hossein Moradmand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hossein Moradmand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Hossein Moradmand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Hossein Moradmand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Hossein Moradmand 22 Haziran 1993 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد حسین مرادمند şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Hossein Moradmand Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Hossein Moradmand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammad Hossein Moradmand'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Hossein Moradmand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Hossein Moradmand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Hossein Moradmand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Hossein Moradmand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sepahan

1 Temmuz 2015 yılında Padideh

10 Eylül 2020 yılında Esteghlal FC

6 Mart 2022 yılında Malavan

30 Haziran 2022 yılında Esteghlal FC

Mohammad Hossein Moradmand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Hossein Moradmand şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammad Hossein Moradmand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sepahan

İran U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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