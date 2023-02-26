Mohammad Hossein Ranjbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hossein Ranjbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Hossein Ranjbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Hossein Ranjbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Hossein Ranjbar {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدحسین رنجبر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Hossein Ranjbar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Hossein Ranjbar'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Hossein Ranjbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Hossein Ranjbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Hossein Ranjbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Hossein Ranjbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Malavan

Mohammad Hossein Ranjbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Hossein Ranjbar şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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