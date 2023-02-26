Mohammad Hossein Zavari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hossein Zavari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Hossein Zavari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Hossein Zavari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Hossein Zavari 11 Ocak 2001 tarihinde Gorgan, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدحسین زواری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Hossein Zavari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Mohammad Hossein Zavari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Hossein Zavari'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Hossein Zavari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Hossein Zavari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Hossein Zavari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Hossein Zavari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC U21

7 Ekim 2020 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2022 yılında Esteghlal FC

Mohammad Hossein Zavari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Hossein Zavari şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Hossein Zavari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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