Mohammad Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Hosseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Hosseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Hosseini 2 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد حسینی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Hosseini Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T & I yapmaktadır. Mohammad Hosseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Hosseini'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Hosseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Hosseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammad Hosseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Hosseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Persepolis U21

11 Kasım 2020 yılında Niroye Zamini

19 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

Mohammad Hosseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Hosseini şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.