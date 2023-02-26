Mohammad Javad Kia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Javad Kia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Javad Kia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Javad Kia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Javad Kia 29 Ağustos 2001 tarihinde Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدجواد کیا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Javad Kia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Mohammad Javad Kia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Javad Kia'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Javad Kia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Javad Kia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Javad Kia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Javad Kia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shahr Khodrou

1 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Mohammad Javad Kia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Javad Kia şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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