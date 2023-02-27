Mohammad Javad Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Javad Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Javad Mohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Javad Mohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Javad Mohammadi 20 Haziran 1996 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد جواد محمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Javad Mohammadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amir Arsalan Mortaz yapmaktadır. Mohammad Javad Mohammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammad Javad Mohammadi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Javad Mohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Javad Mohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Javad Mohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Javad Mohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2018 yılında Arvand Kh

13 Ağustos 2019 yılında Rayka Babol

16 Eylül 2020 yılında Havadar SC

Mohammad Javad Mohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Javad Mohammadi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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