Mohammad Kheradmand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Kheradmand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Kheradmand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Kheradmand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Kheradmand {dogum-tarihi} tarihinde Khuzestan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد خردمند şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Kheradmand Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Kheradmand, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Kheradmand'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Kheradmand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Kheradmand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Kheradmand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Kheradmand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Foolad FC U19

1 Kasım 2020 yılında Naft Omidi U21

1 Kasım 2021 yılında Alu. Arak U21

26 Ocak 2023 yılında Aluminium Arak

Mohammad Kheradmand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Kheradmand şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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