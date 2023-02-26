Mohammad Khodabandelou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Khodabandelou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Khodabandelou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Khodabandelou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Khodabandelou 7 Eylül 1999 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد خدابنده لو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Khodabandelou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Mohammad Khodabandelou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Khodabandelou'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Khodabandelou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Khodabandelou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Khodabandelou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Khodabandelou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paykan FC U19

1 Temmuz 2017 yılında Paykan FC

21 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2022 yılında Gol Gohar

Mohammad Khodabandelou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Khodabandelou şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammad Khodabandelou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paykan FC (-2017)

İran U23 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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