Mohammad Khorram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Khorram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Khorram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Khorram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Khorram 7 Nisan 1997 tarihinde Qazvin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Seyed Mohammad Khorramalhosseini şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Khorram Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Mohammad Khorram, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Khorram'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Khorram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Khorram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammad Khorram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Khorram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Moghavemat U21

18 Ağustos 2017 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2018 yılında Machine Sazi

10 Ekim 2020 yılında Tractor

12 Şubat 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Mohammad Khorram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Khorram şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.