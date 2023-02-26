Mohammad Mehdi Ghanbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Mehdi Ghanbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Mehdi Ghanbari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Mehdi Ghanbari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Mehdi Ghanbari 26 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدمهدی قنبری şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Mehdi Ghanbari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Mohammad Mehdi Ghanbari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammad Mehdi Ghanbari'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Mehdi Ghanbari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Mehdi Ghanbari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammad Mehdi Ghanbari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Mehdi Ghanbari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Oghab Teh. U21

1 Temmuz 2018 yılında Saipa FC U21

1 Ağustos 2019 yılında Khosheh Talaei

28 Eylül 2020 yılında Tractor

Mohammad Mehdi Ghanbari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Mehdi Ghanbari şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.