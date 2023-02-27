Mohammad Miri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Miri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Miri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Miri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Miri 4 Mart 1990 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد میری şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Miri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Mohammad Miri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Miri'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Miri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Miri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammad Miri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Miri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sh. Langarud

1 Temmuz 2013 yılında Mes Soongoun

1 Temmuz 2014 yılında Khalkhal Dasht

12 Ağustos 2015 yılında Sepidrood

6 Eylül 2017 yılında Khooneh

20 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

5 Kasım 2020 yılında Foolad

9 Şubat 2022 yılında Havadar SC

Mohammad Miri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Miri şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.