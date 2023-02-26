Mohammad Mohebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Mohebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Mohebi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Mohebi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Mohebi 20 Aralık 1998 tarihinde Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد محبی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Mohebi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Mohammad Mohebi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Mohebi'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Mohebi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Mohebi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammad Mohebi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Mohebi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shahin Bushehr

1 Temmuz 2019 yılında Sepahan

24 Ağustos 2021 yılında Santa Clara

11 Ağustos 2022 yılında Esteghlal FC

30 Haziran 2023 yılında Santa Clara

Mohammad Mohebi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Mohebi şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Mohebi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

İran U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.