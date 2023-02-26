Mohammad Moslemipour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Moslemipour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Moslemipour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Moslemipour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Moslemipour 25 Mayıs 1997 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد مسلمی پور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Moslemipour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Mohammad Moslemipour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Moslemipour'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Moslemipour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Moslemipour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Moslemipour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Moslemipour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Tractor Sazi

6 Ocak 2019 yılında Sepahan

9 Ağustos 2019 yılında Machine Sazi

30 Eylül 2020 yılında Tractor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2023 yılında Aluminium Arak

Mohammad Moslemipour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Moslemipour şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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