Mohammad Nasseri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Nasseri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Nasseri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Nasseri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Nasseri 26 Nisan 1993 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد ناصری‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Nasseri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Mohammad Nasseri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 18 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Nasseri'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Nasseri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Nasseri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Nasseri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Nasseri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sepahan

1 Temmuz 2013 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2015 yılında Siah Jamegan

1 Temmuz 2018 yılında Padideh

17 Ocak 2019 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2020 yılında Aluminium Arak

18 Ekim 2021 yılında Paykan FC

Mohammad Nasseri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Nasseri şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammad Nasseri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Payam Mashhad

İran U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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