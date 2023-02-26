Mohammad Nejad Mehdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Nejad Mehdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Nejad Mehdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Nejad Mehdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Nejad Mehdi 20 Ekim 1992 tarihinde Babol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد نژاد مهدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Nejad Mehdi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Mohammad Nejad Mehdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Nejad Mehdi'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Nejad Mehdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Nejad Mehdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Nejad Mehdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Nejad Mehdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Nassaji M.

15 Temmuz 2014 yılında Padideh

1 Temmuz 2015 yılında Zob Ahan

10 Eylül 2020 yılında Sepahan

26 Ocak 2023 yılında Foolad

Mohammad Nejad Mehdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Nejad Mehdi şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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