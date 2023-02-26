Mohammad Omri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Omri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Omri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammad Omri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammad Omri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Omri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Omri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Omri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Omri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Omri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Omri 11 Mart 2000 tarihinde Urmia, West Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد عمری şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Omri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hamid Merikh yapmaktadır. Mohammad Omri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Omri'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Omri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Omri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammad Omri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Omri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ekim 2019 yılında Persepolis U21

1 Ağustos 2021 yılında Persepolis

Mohammad Omri kimdir

Mohammad Omri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Omri şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amin Alborz U19
Omid Mellipooshan U19
Caspian Kowsar U21

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Mohammad Omri nereli

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