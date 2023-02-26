Mohammad Reza Azadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Reza Azadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Reza Azadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Reza Azadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Reza Azadi 7 Aralık 1999 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا آزادی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Reza Azadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mohammad Reza Azadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Reza Azadi'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Reza Azadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Reza Azadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Reza Azadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Reza Azadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tractor Sazi

23 Ekim 2020 yılında Panetolikos

23 Ağustos 2021 yılında Esteghlal FC

14 Şubat 2022 yılında Aluminium Arak

Mohammad Reza Azadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Reza Azadi şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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