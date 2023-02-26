Mohammad Reza Falahian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Reza Falahian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Reza Falahian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Reza Falahian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Reza Falahian 13 Ocak 1996 tarihinde Kashan, Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا فلاحیان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Reza Falahian Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Reza Falahian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Reza Falahian'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Reza Falahian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Reza Falahian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Reza Falahian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Reza Falahian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sh. Kashan

1 Ağustos 2017 yılında Iranjavan FC

26 Eylül 2017 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2018 yılında Naft Gachsaran

7 Temmuz 2019 yılında Navad Urmia FC

4 Mart 2021 yılında Shahr Khodrou

1 Eylül 2022 yılında Khosheh Talaei

26 Ocak 2023 yılında Aluminium Arak

Mohammad Reza Falahian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Reza Falahian şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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