Mohammad Reza Khalatbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Reza Khalatbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Reza Khalatbari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammad Reza Khalatbari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammad Reza Khalatbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Reza Khalatbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammad Reza Khalatbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Reza Khalatbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Reza Khalatbari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Reza Khalatbari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Reza Khalatbari 14 Eylül 1983 tarihinde Ramsar, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا خلعتبری şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Reza Khalatbari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Reza Khalatbari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammad Reza Khalatbari'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Reza Khalatbari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Reza Khalatbari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohammad Reza Khalatbari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Reza Khalatbari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Shamoushak U21

1 Temmuz 2003 yılında Shamoushak

1 Temmuz 2004 yılında FC Aboomoslem

1 Ocak 2007 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2011 yılında Al-Gharafa SC

1 Ocak 2012 yılında Al-Wasl

10 Temmuz 2012 yılında Sepahan

1 Temmuz 2013 yılında Ajman Club

28 Ağustos 2013 yılında Persepolis

15 Temmuz 2014 yılında Sepahan

1 Temmuz 2016 yılında Gostaresh FC

5 Ocak 2017 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2017 yılında Padideh

11 Ocak 2019 yılında Zob Ahan

13 Ocak 2020 yılında Shahr Khodrou

8 Ekim 2020 yılında Sepahan

3 Şubat 2022 yılında Foolad

13 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Aluminium Arak

Mohammad Reza Khalatbari kimdir

Mohammad Reza Khalatbari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Reza Khalatbari şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Reza Khalatbari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohammad Reza Khalatbari nereli

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