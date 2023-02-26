Mohammad Reza Soleimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Reza Soleimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Reza Soleimani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Reza Soleimani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Reza Soleimani 3 Ağustos 1995 tarihinde Hamedan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد رضا سليمانی اصل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Reza Soleimani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Reza Soleimani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Reza Soleimani'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Reza Soleimani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Reza Soleimani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Reza Soleimani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Reza Soleimani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal U21

27 Aralık 2015 yılında Rah Ahan

5 Ocak 2017 yılında Saipa FC

27 Şubat 2021 yılında Mes Rafsanjan

16 Ağustos 2022 yılında Zob Ahan

Mohammad Reza Soleimani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Reza Soleimani şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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