Mohammad Sabouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Sabouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Sabouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Sabouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Sabouri 17 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد صبوری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Sabouri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Sabouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Sabouri'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Sabouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Sabouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Sabouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Sabouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ekim 2016 yılında Olympic And U19

1 Temmuz 2017 yılında Persepolis U19

1 Temmuz 2019 yılında Moghavemat U21

1 Kasım 2020 yılında Moghavemat

20 Ekim 2021 yılında Mes Kerman

Mohammad Sabouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Sabouri şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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