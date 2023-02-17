Mohammad Sadeqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Sadeqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Sadeqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Sadeqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Sadeqi 8 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya,Afganistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Sadeqi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Mohammad Sadeqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Sadeqi'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Sadeqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Sadeqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Sadeqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Sadeqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2016 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Mohammad Sadeqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Sadeqi şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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