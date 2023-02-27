Mohammad Saleh Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Saleh Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Saleh Mohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Saleh Mohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Saleh Mohammadi 28 Mart 2004 tarihinde Jiroft, Kerman şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدصالح محمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Saleh Mohammadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aspire Football Group yapmaktadır. Mohammad Saleh Mohammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Saleh Mohammadi'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Saleh Mohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Saleh Mohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Saleh Mohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Saleh Mohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mes U19

1 Temmuz 2022 yılında Mes Kerman

Mohammad Saleh Mohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Saleh Mohammadi şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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