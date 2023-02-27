Mohammad Sattari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Sattari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Sattari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Sattari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Sattari 30 Ekim 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد ستاری‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Sattari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Sattari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Sattari'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Sattari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Sattari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Sattari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Sattari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2015 yılında Khooneh

19 Ocak 2016 yılında Malavan

1 Temmuz 2016 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2018 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2019 yılında Paykan FC

2 Eylül 2021 yılında Havadar SC

9 Temmuz 2022 yılında Mes Kerman

Mohammad Sattari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Sattari şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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