Mohammad Sharifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Sharifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Sharifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Sharifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Sharifi 21 Mart 2000 tarihinde Sepidan, Fars şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد شريفی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Sharifi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxygen sport agency yapmaktadır. Mohammad Sharifi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Sharifi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Sharifi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/8mohammad_sharifi8/

Mohammad Sharifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Sharifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammad Sharifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Sharifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC

10 Ocak 2018 yılında Esteghlal Khz.

30 Haziran 2019 yılında Saipa FC

1 Kasım 2020 yılında Persepolis

1 Temmuz 2022 yılında FC Nassaji M.

Mohammad Sharifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Sharifi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Sharifi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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