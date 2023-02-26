Mohammad Soltani Mehr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Soltani Mehr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Soltani Mehr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Soltani Mehr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Soltani Mehr 4 Şubat 1999 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد سلطانی مهر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Soltani Mehr Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Soltani Mehr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 12 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammad Soltani Mehr'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Soltani Mehr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Soltani Mehr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Soltani Mehr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Soltani Mehr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Saipa FC

2 Mart 2020 yılında Shahin Bushehr

12 Kasım 2020 yılında Zob Ahan

Mohammad Soltani Mehr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Soltani Mehr şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Soltani Mehr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İran U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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