Mohammad Tayebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Tayebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Tayebi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Tayebi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Tayebi 11 Eylül 1986 tarihinde Behbahan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد طیبی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Tayebi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Mohammad Tayebi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 4 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Tayebi'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammad Tayebi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Tayebi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Tayebi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Tayebi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Naft Omidiyeh

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal Khz.

20 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

23 Ocak 2018 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2018 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2019 yılında Naft M.I.S F.C.

12 Ocak 2020 yılında Sepahan

3 Ekim 2020 yılında Sanat Naft

7 Eylül 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

4 Kasım 2021 yılında Sanat Naft

Mohammad Tayebi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Tayebi şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Mohammad Tayebi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 16 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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