Mohammadhossein Eslami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadhossein Eslami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadhossein Eslami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadhossein Eslami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadhossein Eslami 13 Nisan 2001 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدحسین اسلامی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadhossein Eslami Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammadhossein Eslami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammadhossein Eslami'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammadhossein Eslami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadhossein Eslami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammadhossein Eslami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadhossein Eslami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

Mohammadhossein Eslami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadhossein Eslami şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammadhossein Eslami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zob ahan youth academy.

İran U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.