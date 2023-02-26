Mohammadhossein Heydarpour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadhossein Heydarpour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadhossein Heydarpour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadhossein Heydarpour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadhossein Heydarpour 30 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدحسین حیدرپور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadhossein Heydarpour Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadhossein Heydarpour'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammadhossein Heydarpour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadhossein Heydarpour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadhossein Heydarpour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadhossein Heydarpour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında FC Merani

Mohammadhossein Heydarpour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadhossein Heydarpour şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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