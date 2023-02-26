Mohammadjavad Azadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadjavad Azadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadjavad Azadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadjavad Azadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadjavad Azadeh 3 Aralık 1999 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدجواد آزاده سورکی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadjavad Azadeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Mohammadjavad Azadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammadjavad Azadeh'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammadjavad Azadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadjavad Azadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadjavad Azadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadjavad Azadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nassaji U21

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC U21

18 Kasım 2020 yılında Pars Jam

8 Eylül 2021 yılında Paykan FC

Mohammadjavad Azadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadjavad Azadeh şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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