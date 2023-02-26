Mohammadjavad Hosseinnejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadjavad Hosseinnejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadjavad Hosseinnejad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadjavad Hosseinnejad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadjavad Hosseinnejad 26 Haziran 2003 tarihinde Juybar, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدجواد حسین نژاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadjavad Hosseinnejad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammadjavad Hosseinnejad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadjavad Hosseinnejad'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohammadjavad Hosseinnejad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadjavad Hosseinnejad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadjavad Hosseinnejad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadjavad Hosseinnejad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Mohammadjavad Hosseinnejad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadjavad Hosseinnejad şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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